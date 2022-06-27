"Атмосфера": погоду в Москве 27 июня сравнили с жарой в Анталье

Синоптики прогнозировали температуру до 34 градусов 27 июня, что может стать новым температурным рекордом. Такие показатели на 10 градусов выше положенной для середины лета нормы фиксируются метеорологами не чаще одного раза в 12 лет.

При этом погода в столице схожа с температурой в Анталье, Мадриде, Риме и Афинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

