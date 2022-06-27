"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 27 июня, в столичном регионе ожидается ясная погода. Температура установится на отметке 32 градуса.



