"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 20 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 20 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и 21 градус тепла. Скорость ветра составит 4–9 метров в секунду.

