"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 17 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 17 июня, в столичном регионе ожидается гроза и 20 градусов тепла.