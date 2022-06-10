"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 11 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, а также какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 11 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 24 градуса тепла.