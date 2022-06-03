"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 4 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Павел Рыбальченко рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 4 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 21 градус.

