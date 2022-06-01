"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 1 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Виктория Кулько рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 1 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 23 градуса тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.