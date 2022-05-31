"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 31 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Филиппова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидается дождливая погода и 16 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.