"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 31 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 16 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.