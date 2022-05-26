"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 26 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 26 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и 19 градусов тепла.

