"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 26 мая, в столице будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +18 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

