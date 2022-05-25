"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 25 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 25 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и 12 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

