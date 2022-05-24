"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 25 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 25 мая, в столице будет облачно. Температура днем составит +10 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.