"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 24 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 24 мая, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и 8 градусов тепла.