"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 24 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



Во вторник, 24 мая, в столице ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем составит +8 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.