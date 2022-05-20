"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 20 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Татьяна Сальникова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 20 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и 13 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

