"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 20 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время. В пятницу, 20 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 11 градусов тепла.

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