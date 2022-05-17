"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 18 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 18 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода. Днем будет около 14 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.