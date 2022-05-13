"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 13 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 13 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 16 градусов тепла.

