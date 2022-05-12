"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 13 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 13 мая, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и 15 градусов тепла.