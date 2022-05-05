"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 6 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 6 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и 14 градусов тепла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.