"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 4 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 4 мая, в столичном регионе облачная погода с прояснениями и 8 градусов тепла. Скорость ветра достигает 13 метров в секунду.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.