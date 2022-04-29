"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



В пятницу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 10 градусов тепла.