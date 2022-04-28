"Атмосфера": метеоролог рассказал, какая погода ожидается в столице 29 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит +10 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

