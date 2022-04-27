"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 28 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 7 градусов тепла.