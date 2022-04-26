"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 26 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 26 апреля, в столичном регионе ожидается дождь и 15 градусов тепла.