"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 22 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 22 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и 12 градусов тепла.

