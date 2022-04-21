"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 21 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 21 апреля, в столичном регионе ожидается дождь и 8 градусов тепла.