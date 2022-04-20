"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 21 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 21 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и +7 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

