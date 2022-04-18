"Атмосфера": метеоролог рассказала о температуре в Москве вечером 18 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Днем в столице +9 градусов, к вечеру температура понизится до +6 градусов. Скорость ветра – до 9 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.