"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 13 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 13 апреля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и 4 градуса тепла.