"Атмосфера": метеоролог рассказал, какая погода ожидается 12 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

12 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода и +10 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.