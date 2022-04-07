"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 8 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 8 апреля, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и 13 градусов тепла.



