"Атмосфера": метеоролог рассказала о температуре вечером 6 апреля

Атмосферное давление в Москве установилось в среду, 6 марта, на отметке 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 40%.

Днем в столице +7 градусов, вечером температура составит +2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.