"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 апреля

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 1 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода и 1 градус тепла.