"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 31 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 31 марта, в столичном регионе ожидается снег с дожнем и 1 градус тепла.