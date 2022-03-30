"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 30 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 30 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 1 градус тепла.