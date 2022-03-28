"Атмосфера": москвичей предупредили о гололедице

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Так, в столице продлили желтый уровень погодной опасности. Кроме того, горожан предупредили о гололеде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

