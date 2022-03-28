"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 28 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В понедельник, 28 марта, в столичном регионе ожидается снег с дождем и 1 градус тепла.

