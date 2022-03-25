"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 26 марта, в столичном регионе ожидается небольшой дождь и 6 градусов тепла.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

