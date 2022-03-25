"Атмосфера": метеоролог рассказала о температуре воздуха в столице 25 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 25 марта, в столице облачная погода, дождь и до 6 градусов тепла. Вечером температура составит +4 градуса. Относительная влажность воздуха – 75%. Атмосферное давление в столице – 751 миллиметр ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.