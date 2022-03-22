"Атмосфера": зимняя погода вернется в Москву 27 марта

Зимняя погода вернется в Москву в ближайшее воскресенье, 27 марта. Об этом предупреждают синоптики.

Однако пока в столице наблюдается солнечная погода, а столбики термометров достигают отметки в +12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.