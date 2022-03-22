"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде в Москве 22 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

22 марта в столице установится ясная погода. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду. Вечером в Москве температура воздуха опустится до +4 градусов. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



