"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде в Москве 21 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

21 марта в столице ясная погода. Скорость ветра не превышает 8 метров в секунду. Вечером в Москве температура воздуха опустится до +2 градусов. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.