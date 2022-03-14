"Атмосфера": москвичам пообещали небольшой снег с дождем 14 марта

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал о погоде в ближайшие часы. В Москве ожидается небольшой снег с дождем и до +2 градусов днем. При этом будет дуть ветер с порывами до восьми метров в секунду. Вечером похолодает до -1.

Также в городе будет высокое атмосферное давление. Показатели поднимутся до 755 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

