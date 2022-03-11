"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде 12 марта

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



В субботу, 12 марта, будет облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем составит -1 градус. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.