"Атмосфера": серия активных циклонов, накрывших центральную Россию, подходит к концу

Серия активных циклонов, которые разгуливают по центральной России, подходит к концу. Первой за дело взялась "Антония": сначала она обрушила всю свою мощь на Европу и Великобританию, а затем, заметно ослабев, направилась к Москве. Следом за ней подоспел второй циклон – "Франклин". Результат его работы – дожди, порывы ветра и высокие, совсем не февральские температуры.

Вчерашний день в столице стал самым теплым с начала зимы. Воздух прогрелся практически до +6 градусов, что соответствует климатическим показателям конца марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.