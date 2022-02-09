"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 10 февраля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 10 февраля, в столичном регионе ожидается снег с дождем и 3 градуса мороза.