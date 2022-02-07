"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 8 февраля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Во вторник, 8 февраля, в столичном регионе ожидается небольшой снег с дождем.