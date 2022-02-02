"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 2 февраля

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 2 февраля, в столичном регионе ожидаются небольшой снег и 4 градуса мороза.